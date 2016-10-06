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Сергій Лещенко пояснив, чому парламент «провалив» голосування по забороні російських артистів

Сергій Лещенко пояснив, чому парламент «провалив» голосування по забороні російських артистів
Закон передбачає, що всі громадяни Росії перед отриманням права виступу в Україні мають письмово засудити окупацію нашої території. Таким чином, наголошує Лещенко, усі вороги Путіна – Єфремов, Биков, Ахеджакова тощо – мають письмово розписатися в державній зраді Росії та після повернення в РФ сісти в тюрму. Більшість нардепів цього допустити не могли, тому й не підтримали закон, пояснив Лещенко, передає replyua.net.

«Переконаний, що цю спецоперацію Княжицький провертав зі своїм кумом ФСБшником Сівковичем, причетним до розгону Майдану, який зараз живе в Росії та рятується від екстрадиції в Україну під захистом Путіна. До того ж закон через розмитість формулювань дає можливість отримання хабарів на непрозорих схемах видачі прокатних свідоцтв та можливість Нацраді позбавляти ліцензій за невизначені чітко порушення», – написав нардеп у Facebook.

За його словами, шляхом маніпуляцій на рівні спікера Ради Парубія замість комітету свободи слова цей закон потрапив до комітету духовності, очолюваний Княжицьким-Сівковичем. Сам комітет свободи слова цей проект відхилив, а голова комітету свободи слова Вікторія Сюмар сором'язливо висунула картку під час голосування.

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