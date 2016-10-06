Сергій Лещенко пояснив, чому парламент «провалив» голосування по забороні російських артистів

Закон передбачає, що всі громадяни Росії перед отриманням права виступу в Україні мають письмово засудити окупацію нашої території. Таким чином, наголошує Лещенко, усі вороги Путіна – Єфремов, Биков, Ахеджакова тощо – мають письмово розписатися в державній зраді Росії та після повернення в РФ сісти в тюрму. Більшість нардепів цього допустити не могли, тому й не підтримали закон, пояснив Лещенко, передає replyua.net.
«Переконаний, що цю спецоперацію Княжицький провертав зі своїм кумом ФСБшником Сівковичем, причетним до розгону Майдану, який зараз живе в Росії та рятується від екстрадиції в Україну під захистом Путіна. До того ж закон через розмитість формулювань дає можливість отримання хабарів на непрозорих схемах видачі прокатних свідоцтв та можливість Нацраді позбавляти ліцензій за невизначені чітко порушення», – написав нардеп у Facebook.
За його словами, шляхом маніпуляцій на рівні спікера Ради Парубія замість комітету свободи слова цей закон потрапив до комітету духовності, очолюваний Княжицьким-Сівковичем. Сам комітет свободи слова цей проект відхилив, а голова комітету свободи слова Вікторія Сюмар сором'язливо висунула картку під час голосування.
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