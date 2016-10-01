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У депутатов не было политической воли увольнять судей – депутат БПП

У депутатов не было политической воли увольнять судей – депутат БПП
Как передает replyua.net, депутат парламентской фракции БПП Наталия Новак считает, что, несмотря на важность вопроса о голосовании за отставку судей, – этот вопрос изначально не был поставлен перед депутатами, как 100% проголосованный.

«Когда есть какие-то необходимые вопросы, то фракции обзванивают, пишут, что явка должна быть обязательно. В этом случае такого не было. Просто написали, что будет внеочередное пленарное заседание, в столько-то надо быть. Таким образом у меня возникли сомнения, а очень так необходимо было большинство. Когда началось голосование, то, конечно, первые судьи – за них не проголосовали, потому что председатель комитета Князевич объяснил, кто эти судьи, по ним было вынесено решение еще во времена Януковича, возможно, там был элемент определенных политических преследований. И поэтому депутаты по своему усмотрению некоторые голосовали, а некоторые нет», – рассказала Наталия Новак.

Когда же пошло голосования уже по судьям, чья деятельность рассматривалась в связи с Майданом, принятия решений против майдановцев, которые имели заказной, политический характер, то, казалось, здесь должны были быть голоса. Но голоса нашлись по всем судьям каких-то областных, районных судов, но когда дело дошло до судей апелляционных судов, которые находятся в Киеве, то есть это высший уровень судов, или Соломенского, или Днепровского, или Дарницкого, то начались тормоза – не хватало раз голосов, второй, третий не хватало. Почему? Потому что я сижу в своей секции, где сидит фракция. Когда шло голосование по этим судьям, то шла отмашка сзади команде спереди, где голосовать, а где можно немного притормозить голосования. Поэтому именно так сессия и состоялась, отметила Наталия Новак.

«Хотя я считаю, что для парламента это недопустимо, поскольку речь шла о Революцию достоинства, об увольнении судей, которые судили участников Революции достоинства. И здесь Рада должна была быть единая в принятии решений», – резюмировала депутат.

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