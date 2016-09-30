Кто победит в борьбе за популистский плацдарм «о тарифах»: «Самопомощь» или «Батькивщина»?

Известный украинский политолог Евгений Магда решил проанализировать, почему политическая сила Андрея Садового «Самопомощь», которая позиционировала себя как «партия среднего класса», все чаще грешит заявлениями на поле своих союзников по парламентской оппозиции. Однако это соревнование выглядит для «Самопомощи» заранее проигрышным, цитирует политолога replyua.net.
По словам Евгения Магды, на днях «Самопомощь» призвала президента Петра Порошенко «или немедленно освободить из занимаемой должности глава НКРЭКУ Дмитрия Вовка, через его непрофессиональные действия или публично взять на себя ответственность за все скандальные решения Нацкомиссии и за тарифную политику в Украине в целом». Политическая сила таким образом протестует против роста тарифов на электрическую энергию для промышленных потребителей, в привычной для себя манере перекладывая ответственность с больной головы на здоровую.
«Подобная позиция, по большому счету, является безответственной, ведь политической силе, в рядах которой немало профессионалов, должно быть известно, что оставлять тарифы в нерыночном состоянии Украина не имеет никакой экономической возможности, а реформирование энергетики должно было состояться добрых десятков лет назад. Однако политическая целесообразность берет верх и, на первый взгляд, побеждает», – считает Евгений Магда.
По его мнению, дело состоит в том, что «Самопомощь» откровенно опоздала с использованием тарифной темы в собственных интересах: этот популистский плацдарм для себя отвоевала Юлия Тимошенко с «Батькивщиной», и не стоит надеяться, что она кого-то допустит на него. Юлия Владимировна нацелена на проведение досрочных парламентских выборов, которые могут стать основой для досрочной президентской кампании. Компромиссов в этом вопросе быть не может – популизм и еще раз популизм. И никого не волнует, что «Самопомощь» - тоже оппозиционная фракция, отказалась входить в переформатированную парламентскую коалицию, как и «Батькивщина».
Политолог подчеркивает, что проблема еще и в том, что «Самопомощь» с тарифным вопросом работает не с собственным электоратом. Эта политическая сила на местных выборах и во время парламентской кампании ориентировалась на людей самодостаточных, активных, способных «взять и сделать». Призывы к возвращению «честных тарифов» - чистой воды патернализм, который берут на вооружение исключительно украинские популисты. Стремление переиграть их на привычном для них поле выглядит попыткой политического самоубийства.
«Действительно, сегодня «Самопомощь» переживает непростые времена. «Мусорный скандал» во Львове набрал всеукраинского звучания и требует информационных контрударов. Уже привычно соратники Андрея Садового наносят их по Петру Порошенко, забывая о нежелании собственного лидера брать ответственность на себя и оставлять должность мэра Львова ради работы в украинском правительстве. Двойные стандарты и популизм – таков modus operandi некогда популярной политической силы, которая в настоящее время теряет свои позиции», – резюмировал Евгений Магда.
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