Сазонов: В Киеве Майдан – Лещенко в Америке. В Раде голосуют против антимайдановских судей – Лещенко в Америке

Как передает replyua.net, известный блогер Кирилл Сазонов увидел странную закономерность в том, что, когда в Украине происходят важные события, известный журналист-анткоррупционер Сергей Лещенко быстро покидает страну, тем самым, как бы, оставаясь не при делах.
«Лещенко не голосовал за увольнение судей, которые судили активистов Майдана. Объективно не мог – он в Америке сейчас. Как это объяснить? В Киеве Майдан – Лещенко в Америке. В Раде голосуют за увольнение антимайдановских судей – Лещенко в Америке. Он вообще каким боком к Украине? Может, у него уже квартира там не 200, а 201 квадрат? И тянет? Петр Алексеевич, вот, зачем вы в список набрали этих ребят?», – задается вопросом Сазонов.
Напомним, вчера на внеочередном заседании Верховной Рады было уволено ряд одиозных судей, которые нарушили присягу. Из-за нехватки голосов из 33 предложенных на увольнение судей, мантии лишились только 29. Как и ожидалось, ни единого голоса не дала фракция «Оппозиционный блок» и их сателлиты, но также совсем мало голосов дали продемократические фракции. Поэтому главе парламента Андрею Парубию пришлось по крупицах вытягивать нужные 226 голосов.
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