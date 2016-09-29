ВРУ звільнила ряд суддів. "Опоблок" протестує

На даний момент рішенням Верховної Ради України було звільнено ряд суддів, які порушили свою суддівську присягу та ті, що протизаконно засуджував учасників «Революції гідності» у 2014 році. Як передає replyua.net, перед тим, як прийняти відповідне рішення, у парламенті відбувалися насичені дискусії щодо цього. Деякі депутати підтримували це рішення, а деякі намагалися дискримінувати звинуваченні проти суддів.
До списку звільнених суддів потрапили Ігор Кожухов, Домарацька Алла, суддя Печерського райсуду Києва Волкова Світлана (нагадуємо, що її звинувачують у винесенні незаконного рішення щодо зняття арешту з колишнього керівника спеціалізованої роти «Беркута» Садовника Дмитра). Суддю Вищого господарського суду Татькова Віктора було звільнено під час люстрації. Стосовно ще 5-х суддів народні депутати так і не дійшли до спільної думки. Наразі у залі Ради проходять бурхливі обговорення. «Опозиційний блок» виконує свою обіцянку, ігноруючи участь у голосуванні. Василь Німченко, член «Опоблоку» заявив, що наразі у залі парламенту «здійснюється злочин». Він розповів, що згідно з законами, судді мають бути попереджені за три дні про виклик до ВРУ щодо їхнього звільнення. Проте зараз жодного судді в Раді немає.
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