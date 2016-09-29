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ВРУ звільнила ряд суддів. "Опоблок" протестує

ВРУ звільнила ряд суддів. "Опоблок" протестує
На даний момент рішенням Верховної Ради України було звільнено ряд суддів, які порушили свою суддівську присягу та ті, що протизаконно засуджував учасників «Революції гідності» у 2014 році. Як передає replyua.net, перед тим, як прийняти відповідне рішення, у парламенті відбувалися насичені дискусії щодо цього. Деякі депутати підтримували це рішення, а деякі намагалися дискримінувати звинуваченні проти суддів.

До списку звільнених суддів потрапили Ігор Кожухов, Домарацька Алла, суддя Печерського райсуду Києва Волкова Світлана (нагадуємо, що її звинувачують у винесенні незаконного рішення щодо зняття арешту з колишнього керівника спеціалізованої роти «Беркута» Садовника Дмитра). Суддю Вищого господарського суду Татькова Віктора було звільнено під час люстрації. Стосовно ще 5-х суддів народні депутати так і не дійшли до спільної думки. Наразі у залі Ради проходять бурхливі обговорення. «Опозиційний блок» виконує свою обіцянку, ігноруючи участь у голосуванні. Василь Німченко, член «Опоблоку» заявив, що наразі у залі парламенту «здійснюється злочин». Він розповів, що згідно з законами, судді мають бути попереджені за три дні про виклик до ВРУ щодо їхнього звільнення. Проте зараз жодного судді в Раді немає.

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