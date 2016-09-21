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«Оппоблок», скрепя зубами, выдержал голосование за непризнание выборов в Госдуму РФ

«Оппоблок», скрепя зубами, выдержал голосование за непризнание выборов в Госдуму РФ
Во фракции «Оппозиционный блок» говорят, что каждый день занимаются «налаживанием диалога между Украиной и Россией», поэтому сочли неуместным такое голосование. В то же время, регионалов с «Оппозиционного блока» поддержали нардепы с фракции «Возрождение», и «Воля народа», которые почти не дали голосов, информирует replyua.net.

Выборы в Госдуму являются легитимными, а принятое украинским парламентом постановление может только помешать «налаживанию диалога между Украиной и Россией». Так объяснил позицию своей политической силы Александр Долженков, депутат от «Оппозиционного блока». Он назвал решение Верховной Рады «пустым заявлением», которое не будет иметь практических последствий.

«Это постановление приведет к еще большей эскалации отношений с Российской Федерацией. Мировое сообщество, как и ЕС, как и Соединенные Штаты признают эти выборы. Не признавать эти выборы на всей территории страны неправильно. Это суверенная страна, там голосовали 140 миллионов граждан по всей стране», - сказал он.

«Оппозиционный блок» говорил, что Крым – украинский, говорит Долженков. Однако реинтегрировать его надо через диалог, а не резкие заявления. «Украина должна реагировать не так», - говорит он в кулуарах. На вопрос «Так, как?», Отвечает туманно: «Не так!». Альтернативное постановление, которое было бы реакцией на проведение выборов на оккупированном полуострове его политическая сила, однако, не зарегистрировала.

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