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«Батькивщина» саботирует реформу децентрализации в Украине – Гопко

«Батькивщина» саботирует реформу децентрализации в Украине – Гопко
На этой сессионной неделе была уже третья попытка Верховной Рады Украины принять чрезвычайно важные децентрализационные законы: один был провален, два других – приняты только за основу, причем те, которые надо было принять еще весной, цитирует главу парламентского комитета по иностранным делам, нардепа Анну Гопко replyua.net.

«Все видели абсолютно деструктивную позицию «Батькивщины», выступления с трибуны, не предоставление голосов. Это не первый раз, когда занимается такая позиция. Фактически отказываются голосовать и дискредитируют все попытки дать общинам на местах работать через объединение, потому, что надо обновить состав ЦИК, чтобы они могли провести выборы. Есть определенный саботаж со стороны «Батькивщины», – отметила Анна Гопко.

По ее словам, в плане децентрализации день был не очень успешным, потому что те два закона, которые были приняты за основу в первом чтении, их уже можно было подготовить, чтобы проголосовать в целом и отправить президенту на подпись. Мы настаивали, чтобы на этой неделе был рассмотрен законопроект № 4812, суть которого заключается в передаче права антикоррупционного бюро самостоятельно осуществлять прослушивание, резюмировала Анна Гопко.

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