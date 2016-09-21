«Батькивщина» саботирует реформу децентрализации в Украине – Гопко

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

На этой сессионной неделе была уже третья попытка Верховной Рады Украины принять чрезвычайно важные децентрализационные законы: один был провален, два других – приняты только за основу, причем те, которые надо было принять еще весной, цитирует главу парламентского комитета по иностранным делам, нардепа Анну Гопко replyua.net.«Все видели абсолютно деструктивную позицию «Батькивщины», выступления с трибуны, не предоставление голосов. Это не первый раз, когда занимается такая позиция. Фактически отказываются голосовать и дискредитируют все попытки дать общинам на местах работать через объединение, потому, что надо обновить состав ЦИК, чтобы они могли провести выборы. Есть определенный саботаж со стороны «Батькивщины», – отметила Анна Гопко.По ее словам, в плане децентрализации день был не очень успешным, потому что те два закона, которые были приняты за основу в первом чтении, их уже можно было подготовить, чтобы проголосовать в целом и отправить президенту на подпись. Мы настаивали, чтобы на этой неделе был рассмотрен законопроект № 4812, суть которого заключается в передаче права антикоррупционного бюро самостоятельно осуществлять прослушивание, резюмировала Анна Гопко.