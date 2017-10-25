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Ляшко пояснил, как ему удалось выиграть полмиллиона

Ляшко пояснил, как ему удалось выиграть полмиллиона
Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, ранее указавший в декларации выигрыш в размере около 500 тысяч гривен, заявил о том, что в лотерею не играл, а делал ставки на футбольные матчи во время Лиги чемпионов.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, политик пояснил, как ему удалось выиграть такую большую сумму. «Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Роситой я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов», - рассказал Ляшко. Более того, политик заявил, что не был обязан указывать выигрыши в декларации, поскольку ставки были анонимными.

По словам Ляшко, он поступил так, как должен поступить любой честный политик. «Я живу честно: поставил ставку, выиграл, задекларировал, заплатил налоги, а не увел в "тень". Никто не живет на одну зарплату. Почему мы боремся за повышение зарплат? Чтобы люди смогли на них нормально жить. А сейчас 90 процентов украинцев получают зарплаты в конвертах», - добавил он.
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