Депутаты получили компенсацию за проезд на территории Украины

Украинские новости сделали запрос в аппарат Верховной Рады и получили ответ, согласно которому 211 нардепов смогли получить компенсацию за проезд на территории Украины в 2016 году, информирует replyua.net.
При этом в аппарате ВР отметили, что общая сумма компенсации за прошлый год достигла 5 миллионов 458 тысяч гривен. 130 нардепов получили компенсацию в размере 26,1 тысяч гривен. В число этих депутатов вошли Максим Бурбак, глава «Народного фронта», и Оксана Сыроид, заместитель председателя ВР. Кроме того, компенсацию в размере 28,1 тысяч гривен получили 24 нардепа, в том числе Мустафа Найем, нардеп от Блок Порошенко. Всем остальным депутатам выдали довольно скромную компенсацию – от 4,8 тысяч гривен.
В аппарате ВР сообщили, что самые большие компенсации получили несколько депутатов – 26,9 тысяч выданы Олегу Березюку, председателю «Объединение Самопомощь», 27,7 тысяч «ушли» к Ирине Геращенко, заместителю председателя Верховной Рады. Еще почти 27 тысяч гривен были выплачены Сергею Лещенко, депутату об Блока Порошенко, 16,6 тысяч гривен – Дмитрию Сторожуку, бывшему депутату от Народного фронта.