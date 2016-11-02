Е-декларации обострили в украинцах старую травму – психолог

Психолог Лариса Волошина считает, что после обнародования деклараций чиновников люди возмущены состоянием, а не источниками обогащения. Об этом специалист заявила в эфире «Громадського радио», передает replyua.net.
С точки зрения психологии и психоаналитики реакция на результаты е-декларирования – это моральный шок для общества. Политики настолько раздраконили общество, что люди не могут успокоиться. Они каждый раз находят подтверждение для своего возмущения. «Такое впечатление, что общество, будто нарочно старается находиться в этой ситуации, и доводить себе еще раз, что власть – это воры, что для людей в стране нет никаких шансов. То есть, мы слышим от людей, что для того, чтобы быть богатым человеком в нашей стране, то надо быть вором. Если нет денег, то я честный человек», – рассказала психолог.
По словам Ларисы Волошиной, есть такая игра у Эрика Берна «Попался, сукин сын!». И это на самом деле так и есть. Люди с таким удовольствием накладывают анафеме всех украинских чиновников группой, не пытаясь даже предположить, откуда все это богатство.
«Мы все знаем, как выглядит на самом деле среднестатистический украинский чиновник. Для того, чтобы баллотироваться в депутаты, нужно было быть богатым человеком. Мы все это знаем. На самом деле есть много людей, которые голосуют за депутата только потому, что что-то построил где-то, отремонтировал, построил какую-то церковь. То есть, люди это делают сознательно. Многие люди голосуют сознательно за тех, кто подкупает их небольшими суммами или подарками. И здесь мы видим такое странное возмущение, как будто впервые все поняли «Боже, это богатые люди», – отметила Лариса Волошина.
По ее словам, по большому счету, декларации стали своеобразным раздражителем для общества и обострилась старая травма украинцев, что «наша власть – это воры».
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