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Онищенко про відсутність своєї декларації: Все просто - винні в НАБУ

Онищенко про відсутність своєї декларації: Все просто - винні в НАБУ
Народний депутат від фракції «Воля народу» Онищенко Олександр каже, що він не подав електронну декларацію через те, що всі його документи знаходяться у слідчих Національного антикорупційного бюро України. Про це він заявив у коментарі «УП», пояснюючи неподання е-декларації у визначений строк, передає replyua.net.

«НАБУ забрало у мене всі документи! Як і що без них я можу подавати? І я можу сміливо заявити, що мені немає чого боятися декларації, адже я завжди все чесно оприлюднював», - каже нардеп. Представники агентства перепитали у нього, чи повідомляв він про це Національне агентство з питань запобігання корупції, на що він відповів: «Так, я подав відповідну заяву».

Як повідомлялося раніше, не подали свої декларації сім депутатів Верховної Ради. А як відомо, дедлайн подачі електронної декларації був 30-го жовтня о 23:59. Відповідно до чинного законодавства України, за навмисне ігнорування подачі декларації передбачено покарання у вигляді від 2500 до 3000 неоподаткованих прожиткових мінімумів. Альтернативою є виправні роботи від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до 2-х років з позбавленням права займатися певною діяльністю або обіймати певні посади до 3-х років.

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