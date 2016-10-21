Украинским нардепам повысили зарплату

Накануне Верховная Рада повысила должностные оклады всем парламентариям, и теперь зарплата каждого нардепа будет превышать 36 тысяч гривен, информирует replyua.net. Такое постановление о предложениях к проекту закона о Госбюджете на будущий год поддержали 230 народных депутатов во время пленарного заседания, которое состоялось 20 октября.
Дополнение к постановлению, принятому накануне, определяет новые размеры должностных окладов парламентариев. Нужно отметить, что оклады нардепов будут рассчитываться из минимальной зарплаты в Украине – 1450 гривен. К примеру, зарплата председателя ВР теперь будет составлять тридцать минимальных зарплат, у заместителей председателя оклад повысится до 28 минимальных зарплат. Кроме того, вырастут зарплаты у руководителей парламентских фракций и комитетов – должностной оклад будет достигать 27 минимальных зарплат.
Заместителям руководителей фракций оклад повысят до 26 минимальных зарплат. Обычные нардепы в Верховной Раде, входящие в комитеты, с нового года также могут рассчитывать на высокие оклады – всем они будут увеличены до 25 минимальных зарплат. Нужно отметить, что из 423 депутатов ВР только 26 человек не входят ни в один из комитетов.
Горячая тема: Пономарь: процесс мягкой капитуляции России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter