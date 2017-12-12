Стали известны детали переговоров Дуды и Порошенко

В пресс-службе главы государства рассказали о том, что в Харькове Петр Порошенко, президент Украины, и Анджей Дуда, президент Польши, будут обсуждать вопросы, связанные с дальнейшим политическим сотрудничеством между Украиной и Польшей, информирует replyua.net.
«Основной темой переговоров станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии», - сказано в заявлении пресс-службы. Напомним, что Анджей Дуда совершит визит в Харьков уже завтра, 13 декабря. Поездку президента подтвердили в польской администрации. Также в администрации польского главы подчеркнули, что Дуда нанесет визит в Харьков, несмотря на инцидент с польским автобусом.
Ранее сообщалось, что во Львовской области на стоянке отеля в одном из сел Пустомытовского района неизвестные повредили польский туристический автобус MAN. По словам главы украинского МИД Павла Климкина, данный инцидент может быть провокацией, нацеленной на срыв визита в Киев польского президента Анджея Дуды.