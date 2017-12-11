Линкявичус: Дело Саакашвили – это испытание для судебной системы Украины

В ходе сегодняшнего выступления в Брюсселе глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал внутренним делом Украины задержание Михаила Саакашвили, которое нужно решить законным путем, передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода». «Что касается Саакашвили - это внутреннее дело Украины, и мы верим и надеемся, что его удастся решить в законных рамках. Я ожидаю от суда следующее: мы надеемся, что судебная система будет действовать лучше, так как это должно быть в системе верховенства права», - подчеркнул Линкявичус.
Глава литовской дипломатии выразил надежду, что судебная система Украины сможет пройти и это испытание. «Это будет еще один тест, но я думаю, вопрос будет решен», - сказал Линкявичус. При этом он заметил, что ныне сложившаяся ситуация в сфере борьбы с коррупцией - это вызов для Украины, равноценен российской агрессии.
«Это весьма болезненное для украинского государства дело и крайне важный вызов. Одновременно с агрессией Российской Федерации против Украины, коррупция там – это враг номер два, равноценный этой агрессии», - считает Линкявичус.