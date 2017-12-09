Отравленная кремлевская наживка: Рахманин озвучил интересную версию действий ГПУ против Саакашвили

Украинская власть могла получит материалы с подтверждением факта сотрудничества Михаила Саакашвили с Сергеем Курченко благодаря спецслужбам Российской Федерации. Как передает replyua.net со ссылкой на «Зеркало недели», об этом в своей статье написал известный в Украине журналист Сергей Рахманин. По его словам, очень сложно поверить в то, что российским спецслужбам не было известно о том, что Киев получил упомянутые материалы.
«В целом, напрашивается весьма неутешительный вывод: материалы, которые сейчас есть на руках у сотрудников Генпрокуратуры (не ясно, являются ли они сфабрикованными или подлинными), оказались в руках украинских правоохранителей либо с тайного одобрения Москвы, либо напрямую из ФСБ. Кремль подсунул Киеву наживку. И, скорее всего, наша власть эту наживку заглотила», - считает Рахманин.
Также журналист отметил, что улов от рыбалки был гарантирован, поэтому, несмотря на то, каким образом поступили бы с полученными материалами в администрации Петра Порошенко, каким бы в этой ситуации не было поведение Михаила Саакашвили, а также как именно ни отреагировали бы на происходящее его сторонники, — причина для нового расшатывания ситуации уже гарантирована.