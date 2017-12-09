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Ряженные патриоты и тыловые крысы: Ярош выступил с эмоциональным и жестким комментарием о ситуации в Украине

Ряженные патриоты и тыловые крысы: Ярош выступил с эмоциональным и жестким комментарием о ситуации в Украине
На своей Facebook-странице Дмитрий Ярош, возглавляющий Украинскую добровольческую армию, достаточно эмоционально и жестко прокомментировал ситуацию, которая ныне сложилась в политической жизни страны, передает replyua.net.

«Неужели вы, тыловые крысы, полностью лишены инстинкта самосохранения? Неужели вы, кикиморы, которые переоделись в патриотов, на все стороны ваших эфемерных баррикад, считаете, что мы, люди, которые в течение четырех лет не выходят из боя, все забудем и простим вам!.. Все мы там не погибнем... Придет время, и мы в один момент станем бичом в руках Божиих. И все получат «по плодам их»... Я не угрожаю. Речь идет о вашей перспективе. Конкретной», - написал Ярош. Депутат при этом не уточнил, в адрес кого он адресовал эти слова.

Отметим, что в ночь на сегодня, 9 декабря, возле здания СБУ в украинской столице произошли стычки при участии активистов и сотрудников силовых ведомств из-за того, что сторонники задержанного экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили хотели установить там палатку. Лидера движения «Рух правих сил» задержали накануне вечером на улице Отрадной в Киеве, после чего его поместили в изолятор временного содержания.
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