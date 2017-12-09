Больше встреч не будет: Климкин прокомментировал переговоры с Лавровым

В прямом эфире телеканала «112 Украина» глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин прокомментировал свою состоявшуюся накануне встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Климкина, эта встреча была уникальной и больше таких переговоров не панируется.
«На этой встрече мы не говорили о наших отношениях. Ну о каких отношениях может идти речь в состоянии войны. Мы только говорили о том, каким образом можно вытащить наших ребят. Это будет обмен, обмен очень сложный... Фактически это был единственный серьезный вопрос до того, как мы договаривались, и вся встреча была этому посвящена», - сказал Климкин. Более того, в ходе встречи был затронут и вопрос о миротворцах на Донбассе.
«Безусловно, мы эту проблему затронули, но достаточно коротко. В том числе, мы поговорили о миротворцах, но прекрасно понятно, Лавров, выступая в Вене, сказал, что миссия – это будет оккупационная администрация. Своим коллегам я сказал, что на Донбассе уже есть оккупационная администрация, поэтому разногласия пока что фундаментальные, нам нужно использовать наших друзей и партнеров для давления в дальнейшем. Это был только обмен мнениями, не более того», - заявил украинский министр.