СМИ: Увольнение Соболева приведет к непониманию Киева в ЕС

Последствием решения Верховной Рады об увольнении руководителя комитета парламента по вопросам предотвращения коррупции Егора Соболева стане недовольство в структурах Европейского союза, и это очень хорошо понимают в Киеве. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», с таким заявлением выступил один из высокопоставленных европейских чиновников, который пожелал остаться неизвестны.
По словам собеседника издания, властям Украины известно о том, что по данному поводу думают в Брюсселе. Так, сегодня, 7 декабря, состоялся телефонный разговор с одним из представителей команды главы украинского государства Петра Порошенко, в ходе которого европейским политикам было представлено подтверждение о необходимости отставки Соболева. «То, что было принято решение отказаться от законопроекта №7362, является положительным моментом, но решение о Соболева противоречит ожиданиям, таким образом, проблема не решена», — рассказал о своих наблюдениях чиновник.
На сегодняшнем вечернем заседании Верховная Рада проголосовала за увольнение Егора Соболева с должности руководителя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.