Климкин и Тиллерсон согласовали дальнейшие действия по Донбассу

Twitter.
«Состоялась моя встреча с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Обсуждалось все: начиная с работы над размещение на оккупированных территориях Донбасса миротворцев ООН и заканчивая энергетической безопасностью и поддержки США эффективной и независимой антикоррупционной системы в Украине», — отметил он. Также министр иностранных дел Украины добавил, что встреча состоялась в рамках участия во втором заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Украинский высокопоставленный чиновник дал высокую оценку ее продуктивности и отметил, что «это было классно».
На этой же встрече Климкин конкретно приструнил главу МИД РФ Сергея Лаврова, который раскритиковал идею ввода миротворцев на Донбасс.