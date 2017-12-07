Саакашвили пытался прорваться в гостиницу возле ВР, чтобы помыться

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сегодня утром, 7 декабря, совершил попытку попасть в гостиницу «Киев», которая находится непосредственно вблизи Верховной Рады, чтобы помыться, но его туда не пустили, и после этого он вернулся обратно в «палаточный городок». Как передает replyua.net, об этом в прямом эфире телеканала NewsOne заявил Антон Геращенко, нардеп от «Народного фронта» и советник главы Министерства внутренних дел Украины.
«Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель «Киев», чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, однако его не пустили», — рассказал он. Парламентарий также добавил, что Саакашвили продолжает находиться в «палаточном городке» и до последнего момента никуда из него не выходил.
Напомним, что 5 декабря в Киеве сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Михаила Саакашвили. Позже политик вылез на крышу дома и угрожал спрыгнуть. Спустя некоторое время экс-президента Грузии задержали и сообщили о подозрении в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.