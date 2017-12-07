Брату Муженко присвоили статус генерала

В честь Дня армии, который вчера отмечался в Украине, глава государства Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания генерал-майора брату руководителя Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко Сергею Муженко. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал журналист Юрий Бутусов.
По его словам, он попытался выяснить, за какие именно заслуги этому военному начальнику на тыловой аппаратной должности было присвоено высокое генеральское звание, чем командовал и каким был его боевой путь. «На сайте Минобороны присутствует только одно упоминание — 14 февраля 2015-го года, в самую активную фазу сражения за Дебальцево, Сергей Николаевич возглавлял оперативную группу МО Украины в Демократической республике Конго, в Африке. В январе 2015-го его наградили орденом «Данила Галицкого», — отметил он. Удивление Бутусова также вызвало то, что нет никаких упоминаний, чтобы за период войны Сергей Муженко чем-то командовал на фронте, к тому же, он не планировал боевые операции.
«Вероятно, мы чего-то не знаем. Ну не могли же рядовому полковнику инспекции, а не строевому командиру дать генеральское звание лишь потому, что он родной (младший) брат начальника Генерального штаба Виктора Муженко?» — резюмировал журналист.