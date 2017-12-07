Увольнение глав антикоррупционных органов в Украине: в Вашингтоне поставили Киеву жесткий ультиматум

На своей странице в микроблоге Twitter Майкл Карпентер, который является советником бывшего вице-президента США, сообщил о планах выступить с рекомендацией о сокращении правительственной помощи Соединенных Штатов Украине в случае, если депутаты Верховной Рады проголосуют за увольнение председателя Антикоррупционного комитета и главы НАБУ, передает replyua.net.
«В том случае, если Рада проголосует за увольнение председателя Антикоррупционного Комитета и председателя НАБУ, я намерен рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, в том числе поддержку в сфере безопасности. Это позор», - заявил Карпентер.
Напомним, что вчера, 6 декабря, руководители фракций «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов и «Народный фронт» Максим Бурбак внесли на рассмотрение высшего законодательного органа страны проект закона №7362 об упрощении процедуры увольнения глав четырех антикоррупционных органов Украины. В случае принятия документа, увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Украины, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директора Государственного бюро расследований, а также членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции станет возможным без необходимости проводить внешний аудит.