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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Бильдт: Кто согласится поверить, что Саакашвили – агент России?

Бильдт: Кто согласится поверить, что Саакашвили – агент России?
На своей странице в микроблоге Twitter экс-глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт, который ныне является внештатным советником главы украинского государства, назвал дилетантскими обвинения, которые украинская власть предъявляет экс-руководителю главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, передает replyua.net. «Попытка ареста Саакашвили под предлогом, что он своего рода российский агент, выглядит очень по-дилетантски. Кто поверит в эту историю?», — подчеркнул политик. Более того, он отметил, что новости из Украины вызывают серьезное беспокойство.

«Аресты политических деятелей радикально уменьшат доверие к стране на Западе», — считает Бильдт.

Как известно, вчера, 5 декабря, представители силовых ведомств пришли с обыском в квартиру к Михаилу Саакашвили на улице Костельной в Киеве. Экс-глава Одесской ОГА убежал на крышу, но Саакашвили оттуда сняли и усадили в машину. Сотрудники Службы безопасности попытались вывезти Саакашвили, однако активистам удалось прорвать оборону правоохранителей и освободить политика. Сегодня состоится судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения для Саакашвили.
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