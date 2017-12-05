Порошенко чистил туфли Януковичу: Саакашвили гневно прокомментировал обвинения ГПУ

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, выступая перед своими сторонниками в Киеве, прокомментировал обвинения Генпрокуратуры в свой адрес, в том числе его якобы сотрудничество с олигархом Сергеем Курченко, передает replyua.net. В частности, Саакашвили уверен, что СБУ и лично глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко прибегли к провокациям. «Я обвиняю Луценко и СБУ в провокации, подтасовке фактов, создании фейковых записей, о которых я предупреждал несколько дней назад», – заявил он. Кроме того, Саакашвили напомнил, что нынешний глав украинского государства Петр Порошенко основал «Партию Регионов».
«Есть все основания говорить о наличии связей с «Партией Регионов», потому что ее основал Порошенко. Он чистил туфли Януковича. Они осуществили наиболее грязную провокацию в стиле ФСБ. Но они ошиблись: Украина – не Россия. Порошенко никогда не станет Путиным, поскольку украинский народ – свободолюбивый», - сказал экс-президент Грузии.
Стоит напомнить, что в отношении Саакашвили правоохранители начали расследовать уголовное производство по статье «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Генпрокуратура намерена настаивать на круглосуточном домашнем аресте лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили с браслетом электронного слежения.