Предоставьте нам оружие: в МИД Украины напомнили подписантам Будапештского меморандума об их обязательствах

Передача Украине летального вооружения может стать эффективным ответом на рост угрозы российской агрессии. Как передает replyua.net, об том идет речь в тексте заявления украинского внешнеполитического ведомства к странам-подписантам Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.
«Принимая во внимание условия распада СССР и наличие глобальных угроз для безопасности и режима нераспространения, которые связаны со значительным ядерным потенциалом СССР, со стороны Украины был осуществлен уникальный вклад в дело глобального ядерного разоружения и стабильности», - отмечается в тексте сообщения.
Кроме того, в МИД Украины добавили, что Россия, введя свои войска в Украину, грубо нарушила международное право и положения Будапештского меморандума. «Из-за отказа Украины от ядерного оружия в статье 2 Россия обязалась воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины и дала международно-правовые гарантии, что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины», — отметили в МИД.