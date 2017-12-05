Луценко обвинил Саакашвили в подготовке в Украине «русской зимы»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил сегодня на вечернем заседании Верховной Рады, во время которого заявил, что Службе безопасности Украины удалось предотвратить Михаилу Саакашвили, лидеру партии «Рух правих сил», реализовать в Украине проект «русская зима», передает replyua.net. «Я хочу выразить большую благодарность представителям Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, благодаря которым удалось не допустить этот первый этап запланированного ФСБ плана «русская зима» в Киеве», — сказал генпрокурор.
По словам высокопоставленного чиновника, в ближайшие сутки люди, ставшие участниками акции в поддержку Саакашвили, должны подумать об информации (о финансировании последних акций протеста в Киеве, инициированных бывшим председателем Одесской облгосадминистрации, которое шло от беглого олигарха Сергея Курченко), которую сегодня он обнародовал на брифинге.
«Все, кто сегодня находится в палаточном городке возле Верховной Рады, должны провести анализ этих записей и принять для себя решение. Можно быть против власти, но нельзя быть против страны», - считает генпрокурор.