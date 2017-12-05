«С ним уже все ясно»: в Украине рассказали, почему стоит ставить крест на Саакашвили

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец в интервью журналистам «Обозревателя» сообщил, что после угроз бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили прыгнуть с крыши, можно окончательно ставить крест на нем как на политическом деятеле, так и на человеке, сообщает replyua.net.
«С моей точки зрения, Саакашвили как христианину и человеку, который в свое время занимался политикой, необходимо нести ответственность по крайней мере за то, что угроза самоубийством или точнее популяризация такой формы решения своих проблем является глубокоаморальной и не христианской», — сказал Бригинец. По словам парламентария, ему стало понятно, что за человек Саакашвили, когда тот без раздумий отказался от грузинского гражданства для того, чтобы получить паспорт Украины.
«Я сам себе решил, что такого человека для меня не существует, так как президент страны, который хотел сделать в ней реформы, и неожиданно отказывается от гражданства своей страны для достижения других более интересных ему целей, у меня не вызывает сомнений. Саакашвили не существовал для меня как политик, а теперь и как человек», — сказал нардеп.