В Украине предложили ввести уголовную ответственность за отрицание агрессии России

Представитель «Народного фронта» в Верховной Раде Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что в Украине нужно ввести уголовную ответственность за отрицание российской агрессии, передает replyua.net. При этом политик отметил, что соответствующий проект о дополнении Уголовного кодекса статьей 442-1 подаст в Верховную Раду уже сегодня, 5 декабря. Максимальным наказанием по указанной статье будет пятилетний тюремный срок. Нардеп добавил, что он стремится «защитить украинское информационное пространство от «мураевщины».
«Не один раз Мураев и ему подобные на публике отрицают факт агрессии Российской Федерации, называют ситуацию с оккупацией части Донбасса РФ «гражданской войной», в точности выполняя таким образом темники российской пропаганды. Если посмотреть с точки зрения закона, выступления Мураева и ему подобных не наказуемы. Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений», – отметил Геращенко.
Депутат добавил, что статьей 34 Конституции Украины гарантируется свобода мысли и слова, право на свободное выражение своих взглядов и убеждений.