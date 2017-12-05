Эксперт: «Это часть стратегии всей их подрывной деятельности»

Михаил Саакашвили, Юлия Тимошенко и все остальные коллаборанты продолжают поддерживать телеканал NewsOne и другие вражеские по отношению к Украине медиа, а также поддерживают и хозяев этих медиа, которые прямо или косвенно связаны с пропагандистской системой России.
Как информирует replyua.net, об этом Павел Нусс, известный политический аналитик, пишет на своей странице в Фейсбуке. «Ведь эти же каналы в тесном сотрудничестве с этими же тимошенками-сааквшвилями используют технологии манипулирования сознанием аудиторий. Им нужна паника, страх, так легче управлять нашим выбором и дезорганизовать военно-политическое руководство страны», - отмечает аналитик.
Самое интересное, по его словам, заключается в том, что эту самую «борьбу» с медиа, связанными с российской пропагандой, провоцируют или же организовывают владельцы медиа, а также их главные политические союзники. Нусс подчеркивает, что такие действия являются частью стратегии этих людей по ведению подрывной деятельности в Украине.