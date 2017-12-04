В НАТО положительно прокомментировали идею Порошенко о проведении референдума

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО поддерживают идею президента Украины Петра Порошенко о проведении в его стране референдума относительно вступления в данную организацию, передает replyua.net. «Украина может решать, хочет ли она опять стать страной, стремящейся в НАТО, или подать заявку на членство в НАТО. И, безусловно, это Украина должна решать, стоит ли это делать через референдум. Это национальное украинское решение», - подчеркнул он.
В то же время, высокопоставленный чиновник добавил, что вопрос расширения НАТО решают не только страны, которые стремятся присоединиться к военно-политической организации, но также и все 29 союзников в Альянсе.
Ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети сообщила, что если бы референдум о вступлении Украины в НАТО состоялся три года назад, это привело бы к катастрофическим последствиям и навсегда закрыло бы путь Украине к членству в альянсе. Поэтому такое голосование, уверена политик, нужно проводить накануне вступления в НАТО.