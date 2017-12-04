Чалый хочет примирить ГПУ и НАБУ

По мнению украинского посла в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалого, нынешний конфликт между руководителями Генеральной прокуратуры Украины и НАБУ удастся наладить, когда представители этих ведомств будут находиться с визитом в Вашингтоне. Как передает replyua.net, такое заявление Чалый озвучил в ходе вчерашнего эфире на телеканале «112.Украина». По его словам, уже вчера в американскую столицу прибыли директор НАБУ Артем Сытник, руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Также ожидается визит руководители правоохранительных структур, Генеральной прокуратуры. «Я думаю, что мы здесь в посольстве их объединим», –заявил посол. Валерий Чалый утверждает, что Генпрокуратуру Украины в Вашингтоне будет представлять замглавы ведомства Евгений Енин.
Стоит напомнить, что ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил о том, что борьба ГПУ и НАБУ больше похожа на латиноамериканский карнавал.
Причиной для этого стало заявление НАБУ о неудавшейся спецоперации по выявлению коррупционных схем в миграционной службе после задержания представителя бюро, ранее работавшего под прикрытием, при попытке дать взятку.