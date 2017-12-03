Саакашвили: В Украине нужно установить диктатуру среднего класса и не пускать Порошенко на работу

Экс-глава Одесской ОГА и лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что если на следующей неделе Верховная Рада не примет закон об импичменте, главе украинского государства Петру Порошенко нужно перекрыть доступ к его рабочему кабинету на Банковой, передает replyua.net. С соответствующим заявлением Саакашвили выступил сегодня во время митинга за «народный импичмент» в центральной части Киева.
«Хочу предложить, не ожидая еще четверть века, повалить диктатуру олигархии и, создав условия свободы, установить в Украине диктатуру среднего класса», - сказал Саакашвили, добавив, что сам не относится к сторонникам коммунистических идей, но считает, что у олигархов нужно забрать «награбленное».
«Мы им не позволим убежать с наворованным. Нам известны номера их счетов, мы знаем номера их домов в Конча Заспе и Козине и до каждого дойдем, с каждого спросим, почему они нас грабили, и когда они вернут то, что взяли. И это только начало... Нужно провести импичмент, а не революцию, а если мы за революцию, то это должна быть мирная революция сознания», - считает политик. По словам Саакашвили, у парламентариев есть неделя заседаний в сессионном зале для принятия закона про импичмент президенту и антикоррупционный суд.