Депутат: «Революция Достоинства стала причиной раздора для украинского народа»

Революция Достоинства и последовавший за ней конфликт на Донбассе стали причиной раздора, как для украинских политиков, так и для всего украинского народа, и из этой ситуации остается только один выход – всем собраться за столом переговоров, чтобы дальше строить Украину.
Как передает replyua.net, об этом Вадим Рабинович, нардеп Украины, рассказал в эфире программы «Большой вечер». «Считаю, что все имеют право на свою позицию. Так или иначе, мы все хотим жить лучше. Мы все время хотим какой-то маленькой сказки. Почему она положена любой стране мира, а нам – нет? Я мечтаю увидеть нашу страну такой, знаете, чтобы прям ахнуть от восхищения. Но этого не случится, если мы будем ненавидеть друг друга», - отметил депутат. По его словам, он может найти общий язык с любыми людьми – и Дмитрием Ярошем, и с Игорем Мосийчуком, и с Олегом Ляшко, и с представителями других политических сил.
«Я считаю, что всех надо сажать в лодку. Отбросив справа и слева какую-то группу маргинальных таких, знаете, совсем отупевших личностей, нам все равно нужно «сшивать» страну», - добавил Рабинович.