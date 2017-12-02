Стало известно, что на самом деле носит Порошенко под одеждой

Ранее в социальных сетях активно обсуждалась новость о том, что президент Украины Петр Порошенко носит под одеждой весьма загадочный объект. Как передает replyua.net, средствам массовой информации стало известно, что это вовсе не бронежилет, как длительное время предполагалось.
Ряд украинских журналистов пообщались с представителями ближайшего окружения главы государства. В том числе, они спросили, что же под своей одеждой носит Порошенко. В частности, на многих фотографиях можно заметить, что костюмом украинский лидер носит предмет, который с первого взгляда может напомнить бронежилет. Впрочем, представители парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» поспешили опровергнуть эти слухи. Как оказалось, президент вынуждено носит под костюмом инсулиновую помпу.
«Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, так как нередко он бывает на длинных встречах, совещаниях. И аппарат - это выход для него», - отметил источник БПП. Кроме того, согласно имеющимся данным, глава государства вообще не ест конфет, а в его доме также нет места для сладостей.