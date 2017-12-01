Політолог: на Заході не готові фінансувати корупційну систему, яку створює президент

Захід чітко дав зрозуміти українському президенту Петрові Порошенкові, що він послідовно виконує курс свого попередника Віктора Януковича. Як інформує replyua.net, про це в інтерв’ю виданню «Гордон» заявив російський політолог Станіслав Бєлковський.
«На Заході чітко натякають, що там не схвалюють те, що відбувається в Україні, їм не подобається, що президент перетворюється в Януковича-лайт. Це те, що ніколи не розумів глава Кремля Володимир Путін, коли він ставив питання: чому у із західними країнами погані стосунки. І тепер це ж саме саме відбувається з Порошенком. Будувати відносини із Заходом можна, якщо є спільні цінності. Подолання корупції є, без сумнівів, непорушною цінністю», - наголосив політолог.
Бєлковський додав, що в всім, і, зокрема, західним урядам, стало зрозуміло, що в Україні корупція не лише не подолана, а й навпаки, ще більше посилюється. Цей факт вкрай негативно вплине на подальші відносини України і Заходу. Навіть враховуючи той факт, що в українсько-російському конфлікті західні держави підтримують позицію Києва, а не Москви», - зазначив Бєлковський.