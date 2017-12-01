«Глупо и неуважительно»: в ВР раскритиковали обвинение экс-президента Украины в адрес ЕС

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Ливик в интервью журналистам «Обозревателя» заявил, что точка зрения, согласно которой Евросоюз спонсирует российскую военную агрессию против Украины, является глупой и неуважительной, передает replyua.net. По словам парламентария, партнеры Киева в Европе оказывают поддержку в борьбе с агрессией Москвы. «Поэтому утверждать, что Франция и Германия, которые являются участниками «нормандского формата», спонсируют российскую агрессию – как минимум глупо. Ну и это также знак неуважения к нашим партнерам», - подчеркнул Ливик.
Депутат также добавил, что сейчас политика европейских стран наоборот направлена на то, чтобы уменьшить зависимость от российских энергетических носителей. «Они стремятся к диверсификации поставок, Европа уверенно идет по этому пути», - сделал вывод Ливак.
Отметим, что третий президент Украины Виктор Ющенко утверждал, что ЕС - «крупнейший кредитор» российской агрессии на Донбассе и в Крыму, так как 82% энергоресурсов, производимых в РФ, продаются в Европу.