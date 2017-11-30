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Конфликт Венгрия-Украина: украинские власти не пойдут на компромиссы

Конфликт Венгрия-Украина: украинские власти не пойдут на компромиссы
Андрей Парубий, спикер Верховной Рады, заявил о том, что украинские власти не изменят «языковую статью» нового закона об образовании, однако некоторые положения документа все же могут быть отсрочены, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Такое заявление от спикера прозвучало на встрече с Евгением Чолием, президентом Всемирного конгресса украинцев. «В вопросах языка мы не будем идти ни на какие компромиссы, мы будем стоять твердо и не будем менять седьмую статью закона об образовании. Сотни лет Украина подвергалась русификации, поэтому в вопросе языка, вопросе национальной идентичности мы не будем идти ни на какие уступки», - подчеркнул Парубий. Также он заявил, что незнание государственного языка – это дискриминация украинцев, это ограничение права на перспективы и обучение, ограничение права на работу, и никаких изменений в законе не будет.

По словам Парубия, закон можно немного откорректировать, - например, путем внесения в пункт о среднем образовании положения о продлении переходного периода изучения языков нацменьшинств, путем отсрочки введения закона об образовании. Напомним, что венгерские власти заявили о том, что будут блокировать евроинтеграцию Украины на всех международных площадках из-за закона об образовании.
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