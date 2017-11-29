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«Во время Майдана Соболев собрал пожертвований «на вертолет» и пригласил «Беркут», - блогер

«Во время Майдана Соболев собрал пожертвований «на вертолет» и пригласил «Беркут», - блогерИзвестный украинский блогер Александр Палий в своем «Фейсбуке» припомнил историю, произошедшую четыре года тому назад во время Евромайдана в Киеве с нынешним народным депутатом Верховной Рады Украины Егором Соболевым.

Как информирует replyua.net, в своем сообщении политический эксперт Александр Палий написал: «Егор Соболев, который в настоящее время является одним из главарей Антимайдана, во время Студенческого Майдана четыре года назад собрал пожертвования с небезразличных украинцев и гостей страны. По словам самого Соболева, денег собрал «столько, что на вертолет хватит». Однако уже вечером перед избиением молодых активистов, пришедших на акцию, вдруг исчезли деньги не только на вертолет, но и на дрова, озвучку, бензин. Так что сотрудникам спецподразделения «Беркут» было бить студентов проще простого, как в тире, даже «головешки» не летели. Интересно, что заблаговременно куда-то исчез и сам пан Соболев».

Кроме того, публицист добавил к написанному некоторое интересное видео, сообщив: «И вот еще видео есть интересное. Тот же день, перед зверским разгоном беркутовцами Студенческого Майдана: «Беркут пригласили мы».

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