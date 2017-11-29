У Порошенко пояснили, для чего Польша выступает с антиукраинскими заявлениями

По мнению Константина Елисеева, занимающего должность заместителя главы Администрации президента Украины, у Польши сейчас серьезные проблемы с Европейским союзом, поэтому власти этой страны предпочитают выступать с заявлениями антиукраинского характера, передает replyua.net со ссылкой на интервью чиновника журналистам «5 канала». Елисеев выразил уверенность в том, что ни одна из сторон не хочет политического противостояния, поэтому конфликт можно решить только политическим путем.
«В Украине не хотят ссор с нашим стратегическим партнером. По этой причине мы стараемся вести с Варшавой достаточно спокойный диалог, чтобы решить политические заявления польских представителей определенных политических кругов. С нашей точки зрения, стратегическое партнерство Украины и Польши намного важнее, чем некоторые временные сложности. Я могу понять проблематику нашего общего исторического прошлого», — отметил Елисеев.
Как известно, власти Польши составили перечень украинских граждан, которым запрещен въезд в эту страну за «антипольские высказывания».