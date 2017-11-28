Минские соглашения мертвы – Аваков

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналистам «Интерфакс-Украина» заявил, что подписанные в Минске соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе перестали работать, передает replyua.net. «С моей точки зрения, Минские договоренности мертвы и об этом уже нет никакого смысла говорить. Вместе с тем, нужно отдать должное, что этот документ был необходим в качестве механизма прекращения огня», - заявил руководитель внутреннеполитического ведомства Украины.
При этом Арсен Аваков отметил, что сейчас появилась необходимость принятия нового пакета договоренностей, в котором будет предусмотрено контроль государственной границы и выведение из временно оккупированных территорий российских войск.
Напомним, что специальный представитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер в беседе с журналистами заявил, что после его последней встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым был сделан «шаг назад» в реализации Минских договоренностей и прекращении военных действий на Донбассе, так как Россия не желает менять свою точку зрения по поводу миротворцев ООН.