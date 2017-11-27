Саакашвили может выехать в Польшу для избежания депортации в Грузию – Чорновил

В интервью одному из интернет-изданий бывший нардеп Тарас Чорновил рассказал, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили начнет переговоры с польскими властями, если ему четко намекнут о том, что ему нужно покинуть Украину, передает replyua.net. По мнению эксперта, в настоящее время существует ряд формальных условий для депортации бывшего лидера Грузии.
«По его поведению становится очевидно, что Саакашвили не намерен быть законопослушным гражданином или жителем Украины. Сейчас он в суде пытается оспорить решение, предусматривающее лишение его гражданства. Можно по-разному относиться к политикам, но он совершенно умышленно или не умышленно сфальсифицировал материалы, которые нужны на предоставление украинского гражданства. Уже это – достаточное основание для того, чтобы считать незаконным гражданство Саакашвили, и нет никаких причин, чтобы суд ему отказал в удовлетворении иска», - заявил Чорновил.
Политолог добавил, что в случае экстрадиции из Украины Михаил Саакашвили может уехать в Польшу, так как у него хорошие отношения с братом Качиньского. «Вполне вероятно, что он окажется там, а не в Грузии», - считает эксперт.