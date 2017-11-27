У Розенко анонсировали повышение соцвыплат с 1 декабря, - подробности

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В отделе по связям с общественностью вице-премьер-министра Украины Павла Розенко в своем «Фейсбуке» сообщили, сто с 1 декабря текущего года в стране будут увеличены размеры социальных выплат для людей, которые живут с инвалидностью, о чем пишет replyua.net.В частности, в сообщении пресс-службы отмечается: «Обеспечение для инвалидов мы сделали более высоким и с 1 октября 2017 года размер пенсионных выплат таким людям уже был поднят. К примеру, для тех, кто получал 949 гривен, пенсия была поднята на 44 процента и составила 1373 гривны. Что касается других категорий инвалидов, то в их случае произошло повышение на 11 процентов».В это же время чиновник отметил, что украинцы, которые имеют инвалидность, получают и социальную помощь, размер которой напрямую зависит и от размера прожиточного минимума. А так как с 1 декабря текущего года прожиточный минимум в Украине повышается то, соответственно, увеличатся и дополнительные выплаты для всех граждан категории.Как известно, ранее сегодня издание уже сообщало, что Павел Розенко сделал заявление, что «детям войны» повышать выплаты в Украине никто не будет.