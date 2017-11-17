Тука назвал участников протестов под ВР «наемными» сторонниками

В интервью журналистам издания «Апостроф» Георгий Тука, который является заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, заявил, что организаторы протеста под стенами Верховной Рады – это «негодяи», которые платят участникам акции, передает replyua.net.
«Я давно уже открыто говорю, как отношусь к негодяям, называющим себя лидерами этого протеста под Верховной Радой. Я с симпатией и пониманием отношусь к тем искренним людям, принимающим участие в акциях протеста. Я фактически воспринимаю все их требования относительно изменения законов. Однако те вожаки, которые это все организовали, – они мерзавцы и негодяи, их поддерживает группа сторонников, которым платят деньги», - не скрывая эмоций рассказал Тука. Более того, замминистра отметил, что наемные участники протеста выплачиваю немного денег.
«В действительности там небольшие суммы. В последний раз скандал был, когда обещали заплатить за неделю по 8 тысяч, а дали только по 3. И большое количество людей, которые съехались со всей Украины, желая подзаработать, возмущенные развернулись и уехали», - отметил Тука.