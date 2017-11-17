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Аваков рассказал о президентских амбициях

Аваков рассказал о президентских амбициях
Арсен Аваков, глава МВД, заявил о том, что у него нет президентских амбиций, и он не собирается участвовать в следующих президентских выборах.

Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал 1+1, Аваков подчеркнул, что сам участвовать в выборах не собирается, но обязательно будет определяться с тем, кого он может поддержать. «Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать. каждый, кто хочет построить себе карьеру на уголовных делах, прокурорской деятельности или на красивой позе, – преступник. И люди должны в этом разбираться», - подчеркнул министр внутренних дел. Напомним, что следующие президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.

Юлия Тимошенко, глава партии Батькивщина, уже заявила о том, что намерена баллотироваться на пост президента. Также о президентских выборах уже говорил и Арсений Яценюк, бывший премьер. По его словам, партия «Народный фронт» собирается идти и на парламентские, и на президентские выборы.
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