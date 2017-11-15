Нусс: «Эти сволочи будут навязывать украинцам через СМИ идею ограничений полномочий президента»

Украинцы не имеют права допускать наступление сил реванша на государственность Украины и на президента Петра Порошенко. Как информирует replyua.net, об этом Павел Нусс, политический аналитик, пишет на своей странице в Фейсбуке. По его словам, в эфире 112 Украина Мураев сделал несколько заявлений – о том, что институт президента себя изжил, что нужно устранить эту должность.
Также Нусс отмечает, что с похожим заявлением выступала и Тимошенко, заявившая, что институт президента в Украине себя дискредитировал. «Подозреваю, что сейчас все эти сволочи будут навязывать украинцам через подконтрольны им СМИ идею ограничения конституционных полномочий Президента, с которым Путину никак не удается договариваться. И для того, чтобы сделать президента и верховного главнокомандующего ВСУ уязвимым, в том числе в стенах парламента, людям буду скармливать этот вот информационный продукт», - пишет аналитик.
Он в очередной раз напоминает украинцам, что президент страны и армия Украины – это гаранты нашей независимости и свободы от «русского мира», однако Порошенко может гарантировать эту свободу в том случае, если украинцы продолжат путь к консолидации.