Нусс: «Батьківщина» і «Опоблок» разом з Кремлем хочуть ліквідувати інститут президента - поки він не стане їм підконтрольним

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За словами блогера Павла Нусса, риторика так званих «опозиційних політиків» має чітко спрямовану мету – ліквідуваи інститут президента як такого, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, Нусс зауважує, що щойно нардеп Євгеній Мураєв на власному каналі заявив, що, буцімто інститут президента вичерпав себе і варто його або ліквідувати, або передати йому виключно церемоніальні повноваження. Такі ж заяви озвучувала і Тимошенко. Неодноразово ми чули про «народний імпічмент» і від Саакашвілі. Загалом, це просто ретрансляція кремлівської тези – метою Москви у даному випадку є або повна ліквідація інституту президента, або ж максимальне урізання його повноважень до того часу, поки цей інститут не стане півністю підконтрольним Кремлю.Зараз варто чекати, що ці «консерви» через підконтрольні їм ЗМІ будуть всіляко просувати ідею усічення президентських повноважень – адже з поточним президентом ніяк не вдається домовитись Кремлю. Урізання ж повноважень, а особливо перенесення президентських виборів до парламенту, зроблять главу держави і верховного головнокомандувача вразливим. Нусс нагадує, що президент і армія є гарантами державності, і тому атаки реваншистів на них не можна допускати.