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Нусс: битва антикорупційних органів може привести до дуже негативних наслідків для всієї держави

Нусс: битва антикорупційних органів може привести до дуже негативних наслідків для всієї держави
За словами політичного оглядача Павла Нусса, конфлікт між НАБУ та НАЗК може призвести до дуже неприємних для України наслідків, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого експертом у соціальній мережі.

Так, Нусс переконаний, що протистояння між двома профільними антикорупційними органами – НАБУ та НАЗК – може призвести до того, що всі антикорупційні структури в державі будуть дискредитованими. Власне, сьогоднішня прес-конференція Соломатіної, особливо після подання в суд протоколу на Директора НАБУ, сприймається як удар у відповідь по НАЗК. Комусь із цих органів доведеться зупинитись першим у цій війні на знищення, і нехай краще це станеться раніше, аніж пізніше.

Зокрема, Нусс зауважує, що слова Соломатіної виглядають як банальна помста за звільнення у результаті персонального конфлікту з Наталією Корчак. Так як службова перевірка з приводу Соломатіної все ще триває, то не виключеним є варіант, що остання просто створює «страховку», наперед займаючи критичну позицію і користуючись захистом політиків та НАБУ. Більше того, присутність на прес-конференції цілої низки депутатів, у тому числі – Мустафи Найєма, лише ще раз вказує на заангажованість та політичну упередженість звинувачень, які прозвучали сьогодні, - наголошує Нусс.
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