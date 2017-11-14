Нусс: битва антикорупційних органів може привести до дуже негативних наслідків для всієї держави

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами політичного оглядача Павла Нусса, конфлікт між НАБУ та НАЗК може призвести до дуже неприємних для України наслідків, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого експертом у соціальній мережі.Так, Нусс переконаний, що протистояння між двома профільними антикорупційними органами – НАБУ та НАЗК – може призвести до того, що всі антикорупційні структури в державі будуть дискредитованими. Власне, сьогоднішня прес-конференція Соломатіної, особливо після подання в суд протоколу на Директора НАБУ, сприймається як удар у відповідь по НАЗК. Комусь із цих органів доведеться зупинитись першим у цій війні на знищення, і нехай краще це станеться раніше, аніж пізніше.Зокрема, Нусс зауважує, що слова Соломатіної виглядають як банальна помста за звільнення у результаті персонального конфлікту з Наталією Корчак. Так як службова перевірка з приводу Соломатіної все ще триває, то не виключеним є варіант, що остання просто створює «страховку», наперед займаючи критичну позицію і користуючись захистом політиків та НАБУ. Більше того, присутність на прес-конференції цілої низки депутатів, у тому числі – Мустафи Найєма, лише ще раз вказує на заангажованість та політичну упередженість звинувачень, які прозвучали сьогодні, - наголошує Нусс.