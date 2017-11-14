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Блогер ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Блогер ось хто найскладніша політична проститутка в Україні
За словами блогера Ярослава Матюшина, в Україні є ціла низка політиків, які поводять себе, м’яко кажучи, не надто послідовно, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис у соціальній мережі.

Так, читачі можуть з легкістю впізнати цього народного депутата за кількома промовистими характеристиками. Наприклад, він вже понад три роки з незворушним виразом обличчя звинувачує президента Петра Порошенка у всіх справжніх і навіть вигаданих проблемах, але й досі не спромігся вийти з фракції, яка носить ім’я президента. По-друге, цей політик вже багато років поспіль присвоює собі гучне звання «антикорупціонера», викриваючи «корупцію» на кожному кроці. У той же час, цей політик придбав елітну квартиру, не надавши достовірних пояснень про те, звідки він взяв кошти на це.

Цей же політик постійно звинувачує всіх навколо у «змові з олігархами», при тому, що сам близько і часто спілкується з російським олігархом Григоришиним. І, до всього, цей нардеп називає себе «єврооптимістом», але закликає Брюссель скасувати безвізовий режим для українців. Здається, ми маємо справу з найбільш складною політичною проституткою в українському політикумі, - наголошує блогер.
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