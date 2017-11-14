В законопроекте о Донбассе убрали пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией

Украинские парламентарии приняли решение об исключении пункта, предусматривающего разрыв дипломатических отношений с Россией в проекте закона об оккупированных территориях Донбасса, передает replyua.net.
Стоит напомнить, что в законопроекте №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был предусмотрен разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией. Информация об этом впервые появилась в российских средствах массовой информации. Журналисты, в частности, отмечали, что такую поправку внес депутат из фракции БПП Иван Винник. При этом впоследствии сам нардеп ответил, что не вносил поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. При этом многих депутатов удивила такая поправка. Впрочем, впоследствии народные избранники все же внесли эту поправку. Хотя Президент Порошенко не поддержал такую идею.
Теперь же стало известно, что данная инициатива не будет внесена в законопроект, который 16 ноября во втором чтении должна рассмотреть Верховная Рада.