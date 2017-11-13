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Політик: такого ніхто не міг передбачити – Ситник оголосив причину чому НАБУ неефективне

Політик: такого ніхто не міг передбачити – Ситник оголосив причину чому НАБУ неефективне
За словами політика і громадського діяча Дмитра Співака, очільник НАБУ Артем Ситник нарешті пояснив причину неефективності органу, яким він керує, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал «Обозреватель».

Так, за словами Співака, Ситник сказав: боротись з корупцією йому заважає спротив влади. А що – все логічно, тут навіть сперечатись немає з чим. Більше того, голова НАБУ пояснив, що тільки зі створенням Антикорупційного суду варто сподіватись на якість зрушення у боротьбі з корупцією. Тоді виникає закономірне питання: може, на час, поки не створять Антикорупційний суд, ми закриємо НАБУ? Навіщо тоді ми їм платимо зарплатню? Наприклад, Холодницький вже знайшов заняття до душі, ставши віце-президентом ФФУ. Напевно,і для Ситника можна знайти якусь федерацію.

Дійсно, це ж треба таку несподіванку – влада перешкоджає боротись з корупцією у владі. Зазвичай вона допомагає у таких процесах, радо здається, розкриває корупційні схеми, а тут таке. І не соромно їм! – іронізує політик. Власне, хочеться поцікавитись у Ситника, Корчак та Холодницького: чи не хочуть вони піти у відставку? А то як погані танцюристи – все що-небудь заважає. Власне, таке звернення стосується і очільників інших антикорупційних органів – у нас їх вісім, - зауважує Співак.
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